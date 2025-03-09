Kayseri Kariyer Merkezi 222 kişinin istihdamına aracı oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 222 kişinin istihdamına katkı sağladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 222 kişinin istihdamına katkı sağladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, geçen ay 222 kişinin istihdamına aracılık etti.
Merkez, şubat ayında 542 başvuru alırken, 222 kişinin istihdamına aracı oldu.
Merkeze 231 ilan ve 445 işçi talebinin olduğu bir aylık süreçte, SMS ile toplam 30 bin 722 yönlendirme gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.