Kayseri Kariyer Merkezi 222 kişinin istihdamına aracı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 222 kişinin istihdamına katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, geçen ay 222 kişinin istihdamına aracılık etti.

Merkez, şubat ayında 542 başvuru alırken, 222 kişinin istihdamına aracı oldu.

Merkeze 231 ilan ve 445 işçi talebinin olduğu bir aylık süreçte, SMS ile toplam 30 bin 722 yönlendirme gerçekleştirildi.