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        Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:14
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        Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 12 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, ocakta unutulan tencereden dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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