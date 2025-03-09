Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 12 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, ocakta unutulan tencereden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
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