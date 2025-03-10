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        Kocasinan'da "Gönül kazan" projesi devam ediyor

        Kocasinan Belediyesinin "Gönül kazan" projesi 4 yıldır devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:40
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        Kocasinan'da "Gönül kazan" projesi devam ediyor
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        Kocasinan Belediyesinin "Gönül kazan" projesi 4 yıldır devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 4 yıl önce başlattığı ve ramazan ayında da sürdürdüğü projeyle 65 yaş üstü ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını belirtti.

        Birçok projeyle öncülük ettiklerinin vurgulayan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve yüzlerini gülümsetmek için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. Özellikle genç yaşlı, kadın erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 226 kişiye haftanın her günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir." ifadelerini kullandı.

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