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        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:18
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        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

        Yapımı devam eden Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nda bulunan Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkisindeki tünel inşaatında kaya parçaları düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmada 1 işçi yaralı kurtarılırken, 1 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay sırasında 5 işçinin de kaçarak kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

        Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Gökmen Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tünel içerisinde 7 işçinin çalıştığı vardiya esnasında kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

        5 işçinin kaya parçalarının düştüğünü fark ederek kaçtığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Maalesef 1 vatandaşımız kafasına kaya parçası çarpması sonucunda vefat ediyor, diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Kendisi şu an hastaneye intikal etti. Bir göçük değil, kaya düşmesi. Çok şükür, 5 kardeşimiz yara almıyor. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldım. İçeride ekskavatör var, çalışmayı durdurduğu sırada olay oluyor. Durumu araştırıyoruz. Başımız sağ olsun."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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