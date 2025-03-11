AK Parti İl Başkanı Okandan, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, iftarda gazetecilerle bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki iftar programında, kentte faaliyet gösteren medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İftarın ardından açıklamalarda bulunan Okandan, 18 yaşındayken gençlik kollarında hizmet etmeye başladığı AK Parti'de bugün il başkanı görevine gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.

İl başkanlığı görevini kongreden 36 saat önce aldığını, hızlıca liste oluşturup yola revan olduklarını belirten Okandan, "Görevi aldık, bu durumdan memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine mazhar olmak bizim için gurur. Bundan yıllar öncesinde broşür dağıttığım, sloganlar attığım, bayrak astığım, gecesinde gündüzünde, tozunda toprağında var olduğum davamızda sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak il başkanlığı yapmak benim için gururdur." diye konuştu.

Kayseri'nin daha ileri gitmesi için her türlü görüşe, katkıya hazır olduklarını anlatan Okandan, şunları kaydetti:

"Kayseri'de birliği, beraberliği, seviyeli siyaseti, memleketin kaygısını, insanlar arasında varsa kırgınlık, kızgınlık bunların onarılması için mücadele edelim. Bu şehir adına daha nasıl güzelliklere vesile olabiliriz, bu gayretin içerisinde olacağım. Şu an üzerimizdeki görevin bilincinde farkında olarak gece gündüz çaba içerisindeyiz. Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 60 ilçelerde, yüzde 74 de il başkanlığı düzeyinde değişim durumu var. Tabi bunun ortaya çıkmasında en büyük sebep son seçimlerde alınan sonuçlar. Bu sonuçlarla beraber genel merkezin bu kabuk değişimiyle yeni hedeflere ulaşmak heyecanı ve kararlılığını görüyoruz. AK Parti siyasetinde vatandaşın sandıkta verdiği mesaja karşılık olarak kongrelerde de bunun ortaya konulduğunu görüyoruz."