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        Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 11 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:59
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        Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 11 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 11 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

        Toplam 45 ekip ve 150 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 107 araç ve 6 bin 525 kişi sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca 19 yoklama kaçağına da işlem yapılan denetimde, 1 hacizli otomobil, 54,05 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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