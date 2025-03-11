Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 45 ekip ve 150 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 107 araç ve 6 bin 525 kişi sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca 19 yoklama kaçağına da işlem yapılan denetimde, 1 hacizli otomobil, 54,05 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.