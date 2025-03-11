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        Kayseri Havalimanı şubatta 178 bin 240 yolcuya hizmet verdi

        Kayseri Havalimanının geçen ay 178 bin 240 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:48
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        Kayseri Havalimanı şubatta 178 bin 240 yolcuya hizmet verdi
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        Kayseri Havalimanının geçen ay 178 bin 240 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanının 2025 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        İç hat yolcu trafiği 137 bin 515, dış hat yolcu trafiği 40 bin 725 olan havalimanında, şubatta toplam 178 bin 240 yolcuya hizmet verildi.

        Kayseri Havalimanı'na şubat ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 933, dış hatlarda 258 olmak üzere 1191'e ulaştı.

        Yük trafiği ise şubat ayında 2 bin 90 ton oldu.

        Ocak-şubat döneminde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 384 bin 591, uçak trafiği 2 bin 598, yük trafiği ise 4 bin 379 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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