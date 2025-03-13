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        KESOB'un 13 milyon lira değerindeki projesi devam ediyor

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (KESOB) hayata geçirilen Yeşil Gelecek İçin Hibrit-Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:06
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        KESOB'un 13 milyon lira değerindeki projesi devam ediyor
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        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (KESOB) hayata geçirilen Yeşil Gelecek İçin Hibrit-Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi devam ediyor.

        Oda Başkanı Şeyhi Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 50'si hibe olan 13 milyon liralık projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

        ​​​​​​​Projenin önemine değinen Odakır, şunları kaydetti:

        "Elektrikli ve hibrit araçların kullanımı ve tercihi artarken, bir yandan da bu araçların tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu ihtiyacı Kayseri olarak karşılayamıyorduk. Herhangi bir markanın elektrikli veya hibrit aracında bir arıza meydana gelse ya da bakımı gerektiğinde Kayseri'de müracaat edecek bir yer yoktu, farklı illere götürülmek zorunda kalınıyordu. Buradaki ihtiyacı tespit ettik ve harekete geçip projemizi hazırladık. Artık projemiz tamamlandığında bu merkezde elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım, onarım ve eğitim hizmetini KESOB olarak biz vereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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