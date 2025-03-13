Öğrencilerin çağrısıyla anne babalar kan bağışlıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de "Umutla Oynuyorum Projesi" kapsamında öğrenciler, anne babalarını kanser hastası çocuklar için kan bağışına teşvik ediyor.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan, daha sonra Kayseri'deki tüm okullarda uygulanan proje kapsamında düzenlenen "Talas İyilikte Yarışıyor, Kan Merkezinde Buluşuyor" etkinliğiyle öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan etkinliklerden biri de tedavileri süren kanser hastası çocuklar için ramazan ayında kan bağışına ailelerle destek vermek oldu.

İftardan sonra hastaneye çocuklarıyla gelen anne babalar, Erciyes Üniversitesi'ndeki Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılmak amacıyla kan bağışında bulundu. Proje, ramazan boyunca devam edecek.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, AA muhabirine, hastanede kanserle mücadele eden çocuklara "Umutla Oynuyorum Projesi" kapsamında destek verdiklerini söyledi.

Elmalı, hastanede tedavi gören çocukların sevgiye, ilgiye ve kana ihtiyacı olduğunu, ramazanda kan stokunun azalması nedeniyle farklı etkinlik yapmak istediklerini belirtti.

- "Cana can katmak için okullarımızla kampanya başlattık"

Etkinlikle okulları bilgilendirdiklerini ve kan bağışının önemini vurguladıklarını anlatan Elmalı, "Cana can katmak için okullarımızla kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde 16 okulumuz sırasıyla kan merkezine gelecek ve ramazan boyunca bu etkinliğimiz devam edecek. Burada velilerimiz öğrencilerimizin teşvikiyle geldi. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de kan bağışında bulunacak. Cana can katmak adına, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimize farkındalık kazandırmak için böyle bir etkinliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Müdürü Erol Sarı, öğrencilerin anne babaları ve öğretmenleriyle akın akın kan bağışı için geldiğini söyledi.

Sarı, lösemi ve kanser hastası çocukların canına can katmak, onların yarınına umut olmak için etkinliğe katıldıklarını vurguladı.

- "Herkesi kan bağışı adına buraya davet ediyoruz"

Veli Lütfiye Önal ise kanser hastası çocuklara umut olmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Çocuklarımız kendi yaşıtları, küçükleri ve hasta olan kardeşleri için bize umut ışığı oldu ve yol gösterdi. Biz de aile olarak bu çocuklarımıza destek olmak için buradayız. Herkesi kan bağışı adına buraya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Veli Ertuğrul Atasoy ise projenin okulda çocuğuna söylendiğini, anne baba olarak kan bağışına destek olmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu aktaran Atasoy, projeyle hem sağlığa hem de ihtiyacı olanlara fayda sağlanacağını kaydetti.

Öğrencilerden Sene Naz Önal (7) ise kan bağışı kampanyasına nasıl katıldıklarından bahsederek, "Müdürümüz bize söyledi. Biz de annelerimize, babalarımıza söyledik ve buradaki kardeşlerimiz için geldik. Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Lösemili kardeşlerine destek olmak amacıyla kan merkezine geldiğini anlatan 3. sınıf öğrencisi Yağmur Atasoy da ailesinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.