Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, öğrencilerle iftar yaptı

Konuşmaların ardından Çolakbayrakdar ve Çiçek, çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Argıncık Mahallesi'nde bulunan Gazioğlu Ortaokulu'daki yaklaşık 300 öğrenciyle iftarda buluşan Çolakbayradar'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek de eşlik etti.

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