Talas Belediyesi yeni yatırımlar için kaynak oluşturdu

Talas Belediyesi, yeni yatırımlar için kaynak oluşturduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait 25 daire ve 3 tarla ihale yoluyla satıldı, 3 büfe de kiraya verildi.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede elde edilen 93 milyon 692 bin liralık gelir, yeni yatırımlar için kullanılacak.