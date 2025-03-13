Talas Belediyesi yeni yatırımlar için kaynak oluşturdu
Talas Belediyesi, yeni yatırımlar için kaynak oluşturduğunu duyurdu.
Talas Belediyesi, yeni yatırımlar için kaynak oluşturduğunu duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait 25 daire ve 3 tarla ihale yoluyla satıldı, 3 büfe de kiraya verildi.
Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede elde edilen 93 milyon 692 bin liralık gelir, yeni yatırımlar için kullanılacak.
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