Melikgazi Müftülüğü, "iyilik sofrasında" gençleri ağırladı

Ramazan ayı boyunca her gün Melikgazi Müftülüğü tarafından yaklaşık 200 kişiye iftar verildiği belirtildi.

Gençlerin bu birliktelikten güç almalarının önemine dikkati çeken Yaya, "Programların hazırlanmasında emeği geçen şube müdürlerimize, gençlik koordinatörlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve onlara destek veren kıymetli ailelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

Müftülükten yapılan yazı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı ramazan ayını "İyilik" temasıyla duyurmasının ardından gurbette ailelerinden uzak öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileri ile gençlik merkezi rehber ve koordinatörlerini iftar sofralarında bir araya getiriyor.

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