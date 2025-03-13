Melikgazi Müftülüğü, "iyilik sofrasında" gençleri ağırladı
Melikgazi İlçe Müftülüğü ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle paylaşmak ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi.
Melikgazi İlçe Müftülüğü ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle paylaşmak ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi.
Müftülükten yapılan yazı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı ramazan ayını "İyilik" temasıyla duyurmasının ardından gurbette ailelerinden uzak öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileri ile gençlik merkezi rehber ve koordinatörlerini iftar sofralarında bir araya getiriyor.
Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.
Gençlerin bu birliktelikten güç almalarının önemine dikkati çeken Yaya, "Programların hazırlanmasında emeği geçen şube müdürlerimize, gençlik koordinatörlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve onlara destek veren kıymetli ailelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Musiki ekibinin ilahi dinletisi ve ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerin ardından uzun zamandır süregelen diş kirası geleneği kapsamında öğrencilere hediye verildi.
Ramazan ayı boyunca her gün Melikgazi Müftülüğü tarafından yaklaşık 200 kişiye iftar verildiği belirtildi.
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