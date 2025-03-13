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        Kayseri'de zabıta ekiplerinin fırın ve market denetimleri sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ramazan ayı nedeniyle fırın ve marketlerdeki denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:14
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        Kayseri'de zabıta ekiplerinin fırın ve market denetimleri sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ramazan ayı nedeniyle fırın ve marketlerdeki denetimlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir alışveriş yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarındaki iş yerlerinde özellikle temel gıda ürünleri ve ihtiyaç maddeleri satan dükkanlarda denetim gerçekleştiriyor.

        Etiket, fiyat tarifelerinin doğru şekilde asılıp asılmadığı, kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasındaki uyumsuzlukları kontrol eden ekipler, ayrıca paketli ürünlerin gramajına, sebze ve meyve reyonlarındaki ürünlerin üzerinde künye numaralarının bulunup bulunmadığına bakıyor.

        Ekiplerin kontrollerinin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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