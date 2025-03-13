ERÜ'de Yeşil Kampüs Festivali yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığının "Çevre Tırı Projesi" kapsamındaki "Yeşil Kampüs Festivali", Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Marianne Molu Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Rektör Altun, öğrencileri 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivale davet etti.

ERÜ'nün UI GreenMetric sıralamasında Türkiye'de üçüncü sırada olduğunun altını çizen Altun, "Elimizden gelen gayretle kampüsümüzü daha da yeşillendirmeye ve sürdürülebilirliğini artırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Rektör Altun, festivalde kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlik, 14 Mart Cuma günü sona erecek.