Kayseri'de kuyumcuda gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
Kayseri'de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında gasp girişiminde bulunduğu ileri sürülen kadın şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında gasp girişiminde bulunduğu ileri sürülen kadın şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya müşteri gibi gelen kadın, biber gazı sıktıktan sonra elindeki taşla sarraf çalışanının başına vurdu.
Başından yaralanan çalışan, çıkan arbede sırasında şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
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