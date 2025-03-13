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        Kayseri'de kuyumcuda gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kayseri'de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında gasp girişiminde bulunduğu ileri sürülen kadın şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:57
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        Kayseri'de kuyumcuda gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında gasp girişiminde bulunduğu ileri sürülen kadın şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya müşteri gibi gelen kadın, biber gazı sıktıktan sonra elindeki taşla sarraf çalışanının başına vurdu.

        Başından yaralanan çalışan, çıkan arbede sırasında şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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