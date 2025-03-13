Kayseri'de bir kişi evini yaktı

M.K'nin alkollü olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Evden çıkan dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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