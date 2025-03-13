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        Kayseri'de bir kişi evini yaktı

        Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evini yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:12
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        Kayseri'de bir kişi evini yaktı
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        Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evini yaktı.

        Kocasinan ilçesi Gülük Mahallesi Türkmen Sokak'taki 4 katlı binanın son katında ikamet eden M.K. evini ateşe verdi.

        Evden çıkan dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        M.K'nin alkollü olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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