Kayseri'de bir kişi evini yaktı
Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evini yaktı.
Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi evini yaktı.
Kocasinan ilçesi Gülük Mahallesi Türkmen Sokak'taki 4 katlı binanın son katında ikamet eden M.K. evini ateşe verdi.
Evden çıkan dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
M.K'nin alkollü olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
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