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        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarın Kayseri'de başlıyor

        Kayseri, 15-16 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:40
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        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarın Kayseri'de başlıyor
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        Kayseri, 15-16 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Erciyes Kayak Merkezi'nde ikinci kez düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), dünya çapında ekstrem sporseverleri bir araya getirecek.

        Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Erciyes AŞ destekleriyle gerçekleştirilecek.

        Televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedeflenen şampiyonaya, bu yıl 8 ülkeden 32 sporcu katılacak.

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