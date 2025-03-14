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        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:47
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        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

        Ayrıca paylaşımda, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin kararlı şekilde devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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