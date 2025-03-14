Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.
Ayrıca paylaşımda, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin kararlı şekilde devam edeceği belirtildi.
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