Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini yerine getirdiğini belirterek, kentin sağlık altyapısı ve sağlık turizmi açısından önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

Kentin sağlık alanındaki gelişimini hızlandırarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Dünyada ilk tıp fakültesi konumunda olan ve şu an Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren şifahaneye sahip bir kadim şehirde, sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık sektörüne yaptığımız yatırımlar, şehrimizin sağlık turizmi potansiyelini arttırarak Kayseri’yi bu alanda da önemli bir merkez haline getirecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının emeklerinin de ödenmez nitelikte olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.