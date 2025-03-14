Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Camii Kebir'de ışıklandırma çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Camii Kebir'de ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hunat Camii'nin ardından Ulu Cami olarak da bilinen Camii Kebir'de de aydınlatma çalışması yaptı.

Camii Kebir'in dış aydınlatma tesisatını çekerek camiye ışık getiren ekipler, tarihi de daha belirgin bir şekilde gözler önüne sererek kent estetiğinin yanında ibadet etmek isteyen vatandaşlara da huzur kaynağı olmaya katkı sağlayacak.

Öğle namazını Camii Kebir'de kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlar da Büyükkılıç'a hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.