Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kertmeler Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi'nin kesişimindeki Kertmeler Kavşağı'ndaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak adına kentin farklı noktalarında kavşak düzenlemesi yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi birleşimindeki Kertmeler Kavşağı üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 15 Temmuz Caddesi'ne dönüşte oluşan trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla caddeye dönüşte düzenleme yapılarak, yoğunluğun azaltılması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.
Çalışmaların gün içerisinde tamamlanıp kavşağın yeniden trafiğe açılacağını kaydeden Büyükkılıç, çalışmaların kente hayırlı olması temennisinde bulundu.
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