Türk Kızılay Kocasinan Şubesi 21 evde iftar sofrası kurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, "Yalnız yaşayan kadınlarımızın gönüllerine misafir olduk, birlikte iftar yaptık. Üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerimiz onların sofralarını hazırladı, sohbet etti ve hep birlikte güzel bir gün geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 110 gönüllünün katılımıyla ilçede gerçekleştirilen etkinlikte yalnız yaşayan 21 kadının evinde sofra kuruldu.

Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, "İyilik Haftası" kapsamında ilçe genelinde yalnız yaşayan kadınlara destek olmak için 21 evde iftar sofrası kurdu.

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