Türkiye Snowboard Şampiyonası, Erciyes'te başladı
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 12 ilden 160 sporcu, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti.
Şampiyona, yarın yapılacak paralel slalom yarışlarıyla sona erecek.
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