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        Türkiye Snowboard Şampiyonası, Erciyes'te başladı

        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:10
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        Türkiye Snowboard Şampiyonası, Erciyes'te başladı
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        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

        Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 12 ilden 160 sporcu, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti.

        Şampiyona, yarın yapılacak paralel slalom yarışlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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