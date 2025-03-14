Talas Belediyesi vefat eden sağlık çalışanları için mevlit okuttu

Talas Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tıp şehitleri ve vefat etmiş sağlık çalışanları adına mevlit okutup, mevlit şekeri dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde ilk olarak Dedeoğlu Camisi'nde mevlit okutuldu, vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihat Aktürk ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ı ziyaret etti.

Yalçın, sağlık çalışanlarının gece gündüz insanların yararı için mesai yaptıklarını belirterek, "Bütün meslekler kutsaldır ancak sağlık çalışanı olmanın önemi ayrıdır. Her koşulda fedakarca görev yapan, gece gündüz insanlığın hizmetinde olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç ise ziyaretten dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın, ziyarette sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.