Kayserispor, Gaziantep FK maçına hazır
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.
Futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Gaziantep FK ile Bellona Kayserispor arasında yarın saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
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