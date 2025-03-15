İftar ve sahur sofraları lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerle lezzetleniyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenciler, derslerinde öğrendikleri yemekleri pratiğe döküp iftar ve sahur için gelen siparişleri hazırlıyor.

Lisenin yiyecek içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde derste öğrendikleri yemekleri, döner sermaye kapsamında iftar ve sahur için de yapıyor.

Öğrenciler, ramazan sofraları için kavurmadan böreğe, çorbadan salataya, dönerden pilava kadar birçok yemek pişiriyor.

Bölümden 18 öğrencinin her gün yaptığı 3 çeşit yemek için ramazanın ilk gününden itibaren yüzlerce kişi sipariş verdi.

Elde edilen döner sermaye öğrencilerin ihtiyaçları için harcanırken, birçok kişi ramazan ayının son haftasına kadar rezervasyonları doldurdu.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Hüseyin Bozlak, AA muhabirine, okulun döner sermaye kapsamında çalıştığını ve ramazan öncesinde de her gün 250 kişiye yemek çıkarttıklarını söyledi.

Bozlak, bölümde okuyan 100 öğrenciden her gün 18'inin yemek yaptığını ve el becerisini geliştirdiğini dile getirdi.

Ramazan dolayısıyla öğle yemeklerini okulda veremediklerini anlatan Bozlak, öğrencilerin farklı kurum ve bireysel olarak isteyen kişilere iftarlık ve sahurda yemeleri için yemek hazırladığını kaydetti.

Bozlak, ramazan ayı başında iki haftalık rezervasyonların dolduğunu, hala sipariş almaya da devam ettiklerini belirtti.

- "Öğrencilerimiz sürekli uygulama alanında"

Yemeklerinin lezzeti ve fiyatlarının uygunluğu nedeniyle tercih edildiğini vurgulayan Bozlak, birçok kişi ve kurumun kendilerini tercih ettiğine dikkati çekti.

Ramazanda su böreği, kete, poğaça hazırladıklarını anlatan Bozlak, şöyle konuştu:

"İlk defa bu ramazan dileyenlere okulumuzda yaklaşık 60-65 kişi kapasitelik restoran kısmımızda iftar yemekleri organizasyonu yapmaya başladık. Öğrencilerimiz sürekli uygulama alanındalar. Hem kendi derslerimiz içerisinde olsun hem de dışarıdaki yapılan çalışmalara katkı sağlıyorlar. Öğrencilerimiz sürekli çalıştıkları için alanında gerçekten kendilerini yetiştirmiş ve staj yapacakları zaman kurumlardan özellikle istenen öğrenciler oluyor."