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        Kayseri'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Kayseri'de eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:55
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        Kayseri'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
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        Kayseri'de eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sanayi Mahallesi 6028. Sokak'ta, N.İ. ile eniştesi S.Ö. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, tabancayla N.İ'yi ayağından vurdu.

        Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı N.İ, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli S.Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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