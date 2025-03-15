Kayseri'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Kayseri'de eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sanayi Mahallesi 6028. Sokak'ta, N.İ. ile eniştesi S.Ö. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, tabancayla N.İ'yi ayağından vurdu.
Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı N.İ, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli S.Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.
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