Hemşehrileri halk ozanı Aşık Seyrani'yi beyaz perdeye taşıyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Gardiyan, fabrika işçisi, çalgıcı, öğrenci ve esnaftan oluşan hemşehrileri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 1800 yılında dünyaya gelen halk ozanı Aşık Seyrani'nin hayatını ele alan film çekiyor.

İlçede Aşık Seyrani'nin "Eski libas gibi" türküsünden etkilenen gardiyan Beşer Adanur, halk ozanının hayatını konu alan film çekmek için senaryo yazdı.

Düğünlerde çalgıcılık yapan ve Aşık Seyrani aşığı olan Ali Yıldız'la bir araya gelen Adanur, ekip oluşturup çekimler için kolları sıvadı.

Gardiyan, çalgıcı, öğrenci, fabrika işçisi, berber, düğün fotoğrafçısı ve kameramanı ile esnaftan oluşan ekibin kullanacağı malzemeler ise bit pazarı, internet ve bölge halkından temin edildi.

Filmin gardiyan senaristi Beşer Adanur, AA muhabirine, Aşık Seyrani'nin hayatını önce kitap haline getirdiğini, daha sonra senaryo yazdığını ifade etti.

"Eski libas gibi" türküsünden çok etkilendiğini anlatan Adanur, "Develi'ye, 'Dünyaya mal olmuş bir insanın senaryosunu yapalım.' dedim. Develi'mizin ozanlarından, kitaplardan, yazarlardan, internetten, kıssalardan yararlandım. Kitap okuma alışkanlığı pek olmadığı için film olarak çekmeye karar verdik. Senaryoda, Aşık Seyrani'nin çocukluğundan yaşlılığına kadar tüm dönem anlatılıyor." diye konuştu.

Adanur, maddi sıkıntılar nedeniyle zaman zaman zorlandıkları için destek beklediklerini kaydetti.

Filmin yönetmeni çalgıcı Ali Yıldız da film çekimleri için detaylı araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Film için birçok kaynak kullandıklarını belirten Yıldız, "1902'de yazılmış Osmanlıca kitap bulduk, onu Türkçe'ye çevirdik. Kaynaklarımızın birçoğu buradan. Evinin yerini tespit ettik, Develi'de yaşayan, bu işle alakalı ne kadar insan varsa hepsinin kapısını tek tek çaldık. Hepsinden bilgi aldık. Ortak yol bulduk, en iyi senaryoyu çıkarmaya çalıştık. Bu doğrultuda bu filme başladık." ifadelerini kullandı.