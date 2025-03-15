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        Kocasinan Belediyesi, iftar programı düzenledi

        Kocasinan Belediyesi, ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programını Ziyagökalp Mahallesi'nde düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:57
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        Kocasinan Belediyesi, iftar programı düzenledi
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        Kocasinan Belediyesi, ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programını Ziyagökalp Mahallesi'nde düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ziyagökalp Mahallesi'ndeki iftar programına eşi Fatma Çolakbayrakdar ile katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Çolakbayrakdar, yaptığı konuşmada, binlerce kişinin katıldığı iftar programlarının Kocasinan ile özdeşleştiğini belirterek, ramazan ayının bereketini sofralarında paylaştıklarını ifade etti.

        Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkati çeken Çolakbayrakar, şunları kaydetti:

        "Bugün, geleneksel mahalle iftarlarımızda Ziyagökalp Mahallesi'nde sizlerle birlikteyiz. Ramazanın bereketini soframızda paylaşıyoruz. Rabbim, inşallah nice iftarları, bayramları huzur içerisinde yapmayı nasip eylesin. Bu cennet vatanın ay yıldızlı bayrağının gölgesinde, huzur iklimi içinde bir arada olmak dileğiyle."

        Çolakbayrakdar, programın ardından Erciyesevler Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

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