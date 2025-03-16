Vali Çiçek, Erciyes'te düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı değerlendirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın başarıyla sona erdiğini söyledi.

Çiçek, AA muhabirine, böyle önemli bir şampiyonadan Kayseri'nin yüzünün akıyla çıktığını söyledi.

"Dünyada belki ilk defa oluyor 25 derece bir sıcaklıkta kar hala yerinde duruyor. Biz, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yapıyoruz." diyen Çiçek, Erciyes'in tanıtımı için bu gibi organizasyonların önemine değindi.

Erciyes'in geçen sene de bu şampiyonaya ev sahipliği yaptığını anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Şampiyona 80 ülkede yayınlanmıştı. Ekstrem bir spor olduğu için dünyada büyük ilgi görüyor. Erciyes'i biraz daha tanıtmak istiyoruz. Bu sene Erciyes'te otellerimizin kış boyunca yüzde 90'ı doluydu. Spor tanıtımlarının Erciyes'teki otellerin doluluğuna önemli katkısı var. Dünya ve Avrupa şampiyonalarının şehirlerin tanıtımına büyük etkisi var. Geçen sene de Türkiye-Galler futbol maçına Kayseri ev sahipliği yaptı. Şehir bambaşka atmosfere dönüşmüştü. Bundan sonraki senelerde Erciyes buna benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecektir."