Kayseri'de raylı sistem güzergahında bakım çalışması yapıldı

Kayseri Ulaşım AŞ ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Düvenönü Kavşağı'nda gerçekleştirilen çalışma, gece boyunca devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri raylı sistem güzergahında, kara yolu ile kesişen noktalarda zamanla oluşan aşınmaları gidermek amacıyla kapsamlı bir çalışma yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Düvenönü Kavşağı'nda raylı sistemin kara yolu ile kesişen noktalarındaki aşınmaları gidermek amacıyla çalışma yaptı.

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