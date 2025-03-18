İncesu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

İncesu Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

Bir sosyal tesiste düzenlenen programda, ilçede yaşayan şehit aileleri ile gaziler iftar sofrasında buluştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi.

Burada konuşan İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, şehit ve gazilere ülke olarak minnettar olduklarını belirtti.

Böyle mübarek bir ayda bu programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde, cennet vatanımızda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz."

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yağmur Gök Çağlak, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.