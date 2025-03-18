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        Kayseri'de engellilere hayırseverlerin desteğiyle 40 akülü araç hediye edildi

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle engelli vatandaşlara 40 akülü araç hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:28
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        Kayseri'de engellilere hayırseverlerin desteğiyle 40 akülü araç hediye edildi
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        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle engelli vatandaşlara 40 akülü araç hediye edildi.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Vali Muammer Güler Tesisi'nde 1000'e yakın engellinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, engellilerin günlük hayatta kullandığı akülü araçların önemine dikkati çekti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'deki hayırseverliğin yeni bir boyut kazandığını belirtti.

        Hayırseverlerin kentteki her alana katkıları olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, "Bugün burada dağıtılan araçlar, yurt dışından buraya gelene kadar oldukça meşakkatli bir süreçten geçmiştir, hayırseverlerin emekleriyle buraya ulaşmıştır. Bunu düşünen, akıl eden ve araçların buraya gelmesini sağlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla aralarındaki gönül bağını daha da güçlendirdikleri kaydetti.

        Ramazanın başından beri her gün farklı sosyal gruplarla farklı yerlerde iftar programlarında bir araya geldiklerini aktaran Çolakbayrakdar, ramazan ayının önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal da engellilere verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 40 engelli vatandaşa akülü aracı teslim edildi.

        Öte yandan programda protokol tarafından hayırseverler avukat Sertaç Aydın, Murat Aydın ve Cebrail Aydın'a plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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