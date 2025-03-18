Kayseri ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Burada konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehitlik makamının önemine değindi.

Vali Çiçek'in şehitlik özel defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve ailelere başsağlığı diledi.

- Nevşehir

Nevşehir'de Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve atışının yapıldığı törende, İstiklal Marşı okundu.

Recep Tayyip Erdoğan Proje İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği şiirlerin ardından program sona erdi.

- Kırşehir

Kırşehir Şehit Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde süren programda konuşan Vali Demiryürek, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletinin şanlı tarihinde gurur ve iftihar kaynağı nice zaferler olduğunu belirtti.

Etkinlikte Çanakkale Zaferi'yle ilgili video izlendi, öğrenciler şiir okuyup kahramanlık türküleri seslendirdi.

Törene, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - Sivas Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler, şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sahneledi. Törene, il protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - Niğde Niğde Şehitliği'ndeki törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ile Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Çelik'in şehitlik defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Çelik ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri gösteri sundu. Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - Kırıkkale Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve şehit dernekleri temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda süren törende, öğrenciler tarafından "Çanakkale'nin son kahramanları" isimli drama gösterisi gerçekleştirildi.