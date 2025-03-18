Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, saha personeliyle iftarda bir araya geldi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, saha personeliyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Palancıoğlu, saha personeliyle iftarda bir araya geldi
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, saha personeliyle iftar programında bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede düzenlenen programda Başkan Palancıoğlu, personelin ramazanını tebrik etti.

        Burada konuşan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin tüm hizmetlerinin ve başarısının her bir çalışanın katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

        600 bin nüfuslu bir belediye olarak oldukça kalabalık bir ilçe olduklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu bakımdan daha fazla hizmet eden bir belediyeyiz. 5 yıl içinde 21 okul, 15 aile sağlık merkezi, 15 kütüphane, 21 cami, 10 Kur'an kursu, 270 park yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede büyük işlere imza attık. Bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Hizmetlerimiz gösteriyor ki özveriyle ve titizlikle çalışan mesai arkadaşlarım var. Yapılan her işi el ele vererek yapıyoruz. Başkan yardımcılarım ve müdürlerim dahil her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sahada çalışan ekiplerimiz için iş çok zor. Kar kış, sıcak demeden çalışıyorsunuz ama ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Biz daha iyi çalışırsak geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmış oluruz. Melikgazi'nin geleceğine hep birlikte değer katmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Yangında zarar gören Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yürüyüş yolu, tadilat b...
        Yangında zarar gören Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yürüyüş yolu, tadilat b...
        Kayseri ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutland...
        Kayseri ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutland...
        Kayseri'de "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza ka...
        Kayseri'de "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza ka...
        109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi: 'Sanayide ne işin var' dediler, dinl...
        109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi: 'Sanayide ne işin var' dediler, dinl...
        Kayseri'de engellilere hayırseverlerin desteğiyle 40 akülü araç hediye edil...
        Kayseri'de engellilere hayırseverlerin desteğiyle 40 akülü araç hediye edil...
        İncesu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        İncesu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi