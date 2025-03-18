Başkan Palancıoğlu, saha personeliyle iftarda bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, saha personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede düzenlenen programda Başkan Palancıoğlu, personelin ramazanını tebrik etti.

Burada konuşan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin tüm hizmetlerinin ve başarısının her bir çalışanın katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

600 bin nüfuslu bir belediye olarak oldukça kalabalık bir ilçe olduklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan daha fazla hizmet eden bir belediyeyiz. 5 yıl içinde 21 okul, 15 aile sağlık merkezi, 15 kütüphane, 21 cami, 10 Kur'an kursu, 270 park yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede büyük işlere imza attık. Bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Hizmetlerimiz gösteriyor ki özveriyle ve titizlikle çalışan mesai arkadaşlarım var. Yapılan her işi el ele vererek yapıyoruz. Başkan yardımcılarım ve müdürlerim dahil her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sahada çalışan ekiplerimiz için iş çok zor. Kar kış, sıcak demeden çalışıyorsunuz ama ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Biz daha iyi çalışırsak geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmış oluruz. Melikgazi'nin geleceğine hep birlikte değer katmaya devam edeceğiz."