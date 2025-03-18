Kocasinan'ın özel sporcusu Taşdemir, milli takım kapına katıldı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün özel sporcusu Mehmet Taşdemir, haziran ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılmak için milli takım kampına dahil oldu.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşdemir, 14-27 Mart tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Down Sendromlu Futsal Milli kampında yer alarak şampiyonaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel sporculara verdikleri desteği artırarak onların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olmaları için gerekli tüm imkanları sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Özel sporcuların başarılarının sadece kendi hayatlarını değil, tüm toplumu etkilediğini ifade eden Çolakbayrakdar, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Antrenörü Uğur Arı'yı da başarılarından dolayı tebrik etti.