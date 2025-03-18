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        Sarıoğlan'da "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı sergi açıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı ahşap yakma sanatı sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:20
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        Sarıoğlan'da "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı sergi açıldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı ahşap yakma sanatı sergisi açıldı.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki açılışa, Kaymakamı Tugay Kalkanlı ve eşi Fatma Nur Kalkanlı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Uzun ile ilçe protokolü katıldı.

        Çanakkale ruhunu ve milli değerleri yansıtan 30 eserin yer aldığı sergi, perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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