Sarıoğlan'da "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı sergi açıldı

Çanakkale ruhunu ve milli değerleri yansıtan 30 eserin yer aldığı sergi, perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki açılışa, Kaymakamı Tugay Kalkanlı ve eşi Fatma Nur Kalkanlı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Uzun ile ilçe protokolü katıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı ahşap yakma sanatı sergisi açıldı.

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