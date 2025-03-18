Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın yeniden yargılanması devam ediyor

Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanığın, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstinafın bozma ilamının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (23), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın derneği ve taraf avukatları katıldı.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çatbaş, savunmasında, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Anne Tuğba Çoban ise ciğerinin yandığını belirterek, aynı cezanın verilerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti.

Baba Akın Çoban da adalete güvendiğini ifade ederek, sanığa daha önceki cezanın verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebini kabul etmedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini ise kabul eden heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül 2023'te, üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.﻿

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame doğrultusunda sanık hakkında dava açılmıştı.