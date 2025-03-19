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        Başkan Büyükkılıç, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:18
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        Başkan Büyükkılıç, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan Büyükkılıç, ramazan ayının rahmet, mağfiret, birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

        Şehitlerin varoluş sebepleri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu cennet vatanda yaşıyorsak onların sayesinde. O kahramanlarımıza minnettarız, siz şehit ailelerimize ve gazilerimize minnettarız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamız sayesinde bu vatana göz dikenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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