Kocasinan Belediyesi 10 yılda 965 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturdu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 yılda 965 bin fidan ve ağaç diktiklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilkbaharın gelmesiyle fidan ve ağaç dikim sezonunun başladığını, bu kapsamda Hasancı Mahallesi ve Kuşçu bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikle binlerce fidan ve ağacı toprakla buluşturduklarını belirtti.

​​​​​​​Bu yıl 100 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Çolakbayrakdar, "Birçok noktada ilçemizi daha yeşil hale getirmek için aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Son 10 yılda ise 965 bin fidan ve ağaç diktik. Ayrıca, fidanlığımız ve seramızın altyapısını güçlendirerek daha fazla yeşil alan oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni ağaçlandırma alanları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.