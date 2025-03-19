Eski bakan Özhaseki, Talas Belediyesinin iftar programına katıldı

Kayseri'de, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesinin ramazan ayında kurduğu "İkram Sofrası"na konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesinin Mevlana Tesisleri'nde kurulan "İkram Sofrası"na katılan Özhaseki, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Özhaseki, herkesin ramazanını kutladı.

Özhaseki, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı on bir ayın sultanı ramazanda iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anımsatan Özhaseki, "Mustafa Başkan şimdi de Talas'ta yine güzel işlere imza atıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.