Tüketici Hakem Heyetinden, taksitle satış sözleşmesinin iptaline ilişkin tüketici lehine karar

MUHAMMED KISIR - Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, bir kadının güzellik merkezi ile yaptığı taksitle satış sözleşmesinden tek taraflı caymak için yaptığı başvuruda, sözleşmenin iptali ve ödenen peşinatın iadesine hükmetti.

Kayseri'de yaşayan E.O, bir güzellik merkezine giderek cilt bakım işlemleri hakkında bilgi aldı ve çeşitli işlemler yaptırmak için 17 bin 400 lira değerinde hizmet alım sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme gereği güzellik merkezine peşinat olarak 5 bin lira ödeyen tüketicinin, kalan kısmını da taksitler halinde ödemesi kararlaştırıldı.

Daha sonra güzellik merkezinde işlem yaptırmaktan vazgeçen tüketici, sözleşmenin iptali ve ödediği peşinatı geri almak için Tüketiciler Birliğinden yardım istedi.

Tüketiciler Birliği, kadına 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, İl Hakem Heyetine başvurmasını sağladı.

Kadının başvurusunun ardından kısa sürede incelemelerini tamamlayan İl Tüketici Hakem Heyeti, taksitle satış sözleşmesinin iptali ve tüketicinin ödediği peşinatın iadesine karar verdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, güzellik merkezleriyle ilgili son zamanlarda ciddi şikayetler aldıklarını belirtti.

Güzellik merkezleriyle yapılan sözleşmelerde imza atıldıktan sonra "vazgeçilmez" gibi bir algının olduğunu ifade eden Şahin, "Tüketicinin uzaktan satışlarda 14 gün, taksitli satışlarda ise 7 gün cayma hakkı var. Diyelim 7 gün içerisinde vazgeçmedik, sözleşmede de 7 gün içerisinde vazgeçme hakkımız yazmıyorsa, bu sefer o 7 günümüz biz öğrenene kadar geçerlidir. 'Taksitli satışlardan 7 gün içerisinde vazgeçebilirsin' şartı kanunen satıcıda ve sağlayıcıda." diye konuştu.

Şahin, güzellik merkezlerindeki sözleşmelerde bir miktar "kapora" adı altında peşin ödeme alındığını kaydetti.