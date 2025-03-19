Yoğun bakım sürecini atlatan çocuklara hem şifa hem de şefkat eli oluyorlar

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde çalışan doktor ve hemşireler, yoğun bakım sürecini atlatan hastalara hem şifa hem de şefkat eli oluyor.

Kayseri Şehir Hastanesinde 2019'da faaliyete geçen 7 yatak kapasiteli Çocuk Palyatif Merkezinde, kronik ve çeşitli hastalıkları bulunan çocuklar tedavi görüyor.

Çalışanlar, merkezde tedavi gören çocukların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla fedakarca görev yapıyor.

Merkez Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Akif Dündar, AA muhabirine, çocuk palyatif merkezlerinin, hastalara kritik destek sunduğunu söyledi.

Yoğun bakım sürecini atlatan çocukların ailelerine de eğitim ve psikososyal destek verdiklerini belirten Dündar, merkezde multidisipliner bir çalışma yapıldığını anlattı.

Fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, klinik eczacı, hemşire ve doktorlardan oluşan profesyonel destek ekiplerinin olduğunu ifade eden Dündar, "Erişkin palyatif merkezlerinde daha çok son dönem hastalara hizmet verilirken, bizim amacımız hastaların eve çıkış sürecinde hem ailelerine destek vermek hem de onları eğiterek eve çıkış sürecine daha iyi hazırlamaktır. Palyatif Merkezinde tam iyilik haliyle hastalarımızın taburcu olması bizleri aşırı derece mutlu etmektedir." diye konuştu.

- "Palyatif bakım hemşiresi, anne gözüyle hastaya yaklaşıyor"

Palyatif Merkezi sorumlu hemşiresi Gülizar Taşdemir ise hastalarını iyilik halinde evlerine taburcu edebilmenin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Herhangi bir sebeple merkeze gelen hastalara şefkatle yaklaştıklarını kaydeden Taşdemir, "Sadece tıbbi tedavi değil, yeri geliyor oyuncak ve boyama kalemi alarak hastalarımızın tedavi sürecine katkıda bulunuyoruz. Her bir çocuk palyatif bakım hemşiresi, hemşire olmanın dışında bir anne gözüyle hastaya yaklaşıyor. Sadece mesleki yaklaşım değil, bir annenin verebileceği şefkat, fedakarlık ve bakım, bunları ele alarak çocuğa yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Anne Esma Alparslan da çeşitli şikayetlerle hastaneye getirdiği oğlunun yaklaşık 2 aydır merkezde tedavi gördüğünü dile getirdi.