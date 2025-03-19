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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar Kayseri'de protesto edildi

        Kayseri'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:33
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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar Kayseri'de protesto edildi
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        Kayseri'de, ateşkesi yeniden bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 400'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail protesto edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin Çadırı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde "Katil İsrail Filistin'den Defol" yazılı pankart taşıdı.

        Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu adına konuşan Furkan Yılmaz Altunöz, İsrail'in yaptığı zulüm karşısında Filistin'den yana tavır koyanlar ile mazlumlardan yana olanların kazanacağını söyledi.

        Boykotun ve sosyal medyada zulmü yaymanın önemine dikkati çeken Altunöz, şunları kaydetti:

        "Siyonist ve katil İsrail'e destek verenlerin mallarını kıyamete kadar boykot etmeye devam edin. Ülkelerinize kabul etmeyin, ulaşım vasıtalarınıza bindirmeyin. Sosyal medyayı her dilden kullanın, soykırımı ve her insanın yaşam hakkı olduğunu anlatın. Soykırım dersleri eğitim müfredatına konulsun. Medya tüm gücüyle katillerin yargılanması noktasında üzerine düşeni yapsın. Kültür ve Turizm Bakanlığı soykırım anıtı yapsın. İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın. TBMM soykırımı tanısın ve işgalci siyonist yapıyı bir kez daha dünya kamuoyu önünde mahkum etsin. 18 Mart 1915 Çanakkale'den ilhamımızı alarak ifade ediyoruz ki Gazze bu yüzyılın Çanakkale'si olacaktır. Ümitvarız, elbet yarınlar bizim olacak."

        Açıklamanın ardından tekbirler getirildi, çeşitli sloganlar atıldı ve saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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