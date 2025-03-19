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        Kayseri'yi çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kayseri'yi Sivas ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, bazı kısımlar yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:32
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        Kayseri'yi çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kayseri'yi Sivas ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, bazı kısımlar yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Sivas kara yolunun Kayseri-Şarkışla bölümü tüm araçlara kapatıldı.

        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda da Pınarbaşı-Göksün arasında araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki bölüm ise tır geçişine kapatıldı.

        Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Kayseri-Pınarbaşı kara yolunda kar küreme çalışması yapan belediye aracı ile plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan L.E, G.G, M.E, T.C. ve N.B. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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