Kayseri-Nevşehir kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kayseri-Nevşehir kara yolu bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kayseri-Nevşehir kara yolu bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Nevşehir kara yolu tüm araçlara kapatıldı.
Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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