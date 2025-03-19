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        Kayseri-Nevşehir kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kayseri-Nevşehir kara yolu bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:09
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        Kayseri-Nevşehir kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kayseri-Nevşehir kara yolu bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Nevşehir kara yolu tüm araçlara kapatıldı.

        Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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