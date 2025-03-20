Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Nevşehir kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Kayseri-Nevşehir kara yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Kayseri-Nevşehir kara yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
Hava koşulları nedeniyle dün akşamdan itibaren trafik akışına kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolunun Kayseri-Şarkışla bölümü ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksün arasında ekiplerin çalışması sürüyor.
Tır geçişine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki bölümde de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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