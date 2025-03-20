Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Nevşehir kara yolu ulaşıma açıldı

Tır geçişine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki bölümde de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolunun Kayseri-Şarkışla bölümü ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksün arasında ekiplerin çalışması sürüyor.

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