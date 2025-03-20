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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 911 kişi kurtarıldı

        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:50
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 911 kişi kurtarıldı
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 911 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, Türk Kızılay, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için hazır bekledi.

        Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllülerce 103 mahsur kalma olayına müdahale edildi.

        Mahsur kalan vatandaşlardan 606'sı Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında, 305'i ise dinlenme tesislerinde misafir edildi.

        Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ile kaymakamlar, koordinasyon çalışmalarını sahada yürüttü.

        Ayrıca ekipler, yoldaki vatandaşlara ikramda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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