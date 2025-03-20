Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 911 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan vatandaşlardan 606'sı Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında, 305'i ise dinlenme tesislerinde misafir edildi.

Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllülerce 103 mahsur kalma olayına müdahale edildi.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, Türk Kızılay, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için hazır bekledi.

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