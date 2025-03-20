Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 174 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 174 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 16 ilçeye bağlı mahalle yollunda 134 personel ve 63 araçla karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, Akkışla'da 4, Bünyan'da 14, Develi'de 18, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 14, Pınarbaşı'da 60, Sarız'da 13, Talas'ta 4, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 16 ve Yeşilhisar'da 4 mahalle yolu olmak üzere toplam 1392 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.