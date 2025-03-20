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        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağanüstü genel kurulu yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:12
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        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağanüstü genel kurulu yapıldı
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        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

        Sendika binasında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, süreçlerin bazen tıkandığını, bu nedenle de olağanüstü genel kurul kararı alınabildiğini söyledi.

        Kayseri'de belediyelerle birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade eden Özdemir, belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Genel kurulda aday olan eski Şube Başkanı Serhat Çelik'in listesi, bir süre önce istifa ettiği için üyeliğinin düşürüldüğü gerekçesiyle kabul edilmedi.

        Bu nedenle seçime tek aday Yavuz Navruz'un listesiyle girildi.

        Karara gözyaşları içinde itiraz eden Çelik, sendikaya yıllardır emek verdiğini, yaşananları hak etmediğini ifade etti.

        Bazı üyelerin de itiraz etmesiyle salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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